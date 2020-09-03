03.09.2020 (17:09)

Более 300 воспитанников Ставропольского ПКУ и юнармейцев приняли участие во Всероссийском историческом диктанте

Более 300 воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища (ПКУ) и членов юнармейского движения приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Знать, чтобы помнить» ребята 3 сентября написали исторический диктант на территории кадетского училища в Ставрополе.

Исторический диктант включал в себя 25 тестовых заданий, касающихся памятных этапов Великой Отечественной войны. По условиям диктанта ответы необходимо давать самостоятельно, без использования внешних источников информации.

В диктанте приняли участие также офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей ЮВО, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.

Написание диктанта на всех площадках организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

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