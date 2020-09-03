03.09.2020 (20:07)

Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы» в Сибири

Военнослужащие соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктанте Победы» в Сибири.

«Диктант Победы» написали военнослужащие Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. К изучению истории Великой Отечественной войны воины-сибиряки относятся с большой ответственностью – повышают свою историческую грамотность не только на занятиях по военно-политической подготовке, но и изучают самостоятельно. Площадки проведения Диктанта большинство военнослужащих посетили вместе со своими семьями.

Диктант проходил в форме тестирования. За 45 минут нужно было ответить на 25 заданий самостоятельно, без посторонней помощи и любых внешних источников информации, в том числе мобильных телефонов.

При посещении площадок «Диктанта Победы» военнослужащие ЦВО соблюдали все необходимые противоэпидемиологические меры: находились в масках, имели средства гигиены для дезинфекции рук.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» проходит 3 сентября в 85 регионах Российской Федерации, в акции также принимают участие иностранные государства.

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