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03.09.2020 (16:30)

В соединении дальней авиации прошел второй этап конкурса «Лучший старшина подразделения»

В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации ВКС прошёл 2 этап конкурса «Лучший старшина подразделения (войсковой части)».

Главная цель конкурса — повышение профессиональной подготовки старшин в вопросах организации и улучшения бытовых условий военнослужащих, а также качественного выполнения своих должностных обязанностей и повышения личного профессионального качества.

На начальной стадии конкурса состоялся строевой смотр, в ходе которого особое внимание было уделено к знанию требований к правилам ношения военной формы одежды.

Для наглядного проведения мероприятия было развёрнуто 10 учебных точек, на которых были рассмотрены следующие вопросы: организация и ведения ротного хозяйства, питание военнослужащих, организация и ведение учёта документации, порядок банно-прачечного обслуживания, доведение норм довольствия военнослужащих, выполнение требований противопожарной безопасности, сдача нормативов по физической и огневой подготовке, а также других важные служебные вопросы старшинского состава.

Особое внимание было уделено вопросам организации работы по встрече и приёму молодого пополнения.

Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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