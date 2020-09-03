03.09.2020 (19:30)

Российские разведчики завершили состязания в рамках международного конкурса «Полярная звезда»

Сегодня на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь прошли последние испытания 6-го этапа международного конкурса «Полярная звезда».

Российские десантники отработали отход после выполнения задачи и эвакуацию группы. По замыслу заключительного этапа, группа спецназа покидая район проведения специального мероприятия попала в засаду и встречным огнем уничтожила условного противника, после чего совершила марш-бросок на 5 километров осуществив стремительный отрыв к месту запланированной эвакуации.

Следующим испытанием для спецназовцев стало преодоление полосы препятствий на финише, которая включала в себя динамическую стену, наклонную лестницу, искусственный завал, препятствие с проломом, забор и ров.

Прибыв к месту сбора, российские военнослужащие, заняв круговую оборону и обозначив площадку, осуществили эвакуацию группы на автомобильном транспорте.

Завершились соревнования проведением поединков по правилам «Армейского рукопашного боя». От каждой команды приняли участие два военнослужащих, весовые категории до 75 кг и свыше 75 кг.

Разведчики завершили свое участие, в соревнованиях по полевой выучке среди подразделений специального назначения успешно пройдя все испытания. Российская команда показала высокую слаженность при выполнении тактических действий, проведении десантирования и отличные результаты в ходе поражения мишеней из стрелкового оружия.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходили на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь. Российскую Федерацию на конкурсе представили военнослужащие гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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