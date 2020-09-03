03.09.2020 (19:03)

Министр обороны России провел рабочую встречу с главой военного ведомства Индии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Москве рабочую встречу с главой военного ведомства Индии Раджнатом Сингхом.

«Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», — сказал Сергей Шойгу.

Он также выразил надежду, что «колоссальный» потенциал российско-индийского сотрудничества будет и дальше реализовываться на благо двух стран.

Министр обороны России поблагодарил индийского коллегу за личное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня.

В свою очередь Раджнат Сингх заявил, что восхитился парадом Победы 24 июня на Красной площади в Москве.

«Я был свидетелем впечатляющего парада с участием многих стран», — сказал глава военного ведомства Индии, отметив огромный вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне.

Россию глава военного ведомства Индии назвал «давним особопривилегированным партнером», отношения с которым основаны на общей заинтересованности в глобальном мире, процветании и взаимопонимании.

«Индия стремится к более тесному и сильному сотрудничеству в области обороны, безопасности и технологии, а также к экономической деятельности, соизмеримой с нашим огромным потенциалом», — добавил Раджнат Сингх.

Кроме того, Министр обороны Индии заявил на встрече, что уверен в эффективности российской вакцины от коронавируса.

«Мы поздравляем вас и вашу страну с успехом в борьбе с пандемией коронавируса. Я уверен, что вакцина «Спутник V» окажется очень эффективной в профилактике COVID-19», — сказал Раджнат Сингх.

В ходе встречи главы военных ведомств России и Индии также обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили настрой на «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице