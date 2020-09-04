04.09.2020 (00:30)

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации наградят победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет торжественная церемония награждения победителей V открытого Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!».

Мероприятие пройдет 11 сентября 2020 года.

Организаторами конкурса являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

Прием работ проводился с 1 января 2020 года. Всего было прислано свыше 400 работ от более чем 100 участников из 11 регионов страны: Республики Коми, Санкт-Петербурга, Амурской, Калининградской и Тверской областей и других.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: Роман Романенко Роман (начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», депутат Государственной Думы РФ), Мария Захарова (директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ), генерал-майор Владимир Байкин (председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск), полковник Светлана Ишмуратова (заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе), Алексей Харин (президент фотоклуба), Мария Магронт-Ахвледиани (режиссер и продюсер телевизионных программ и фильмов), Владимир Лужбин (начальник Центрального офицерского клуба ВКС). Конкурсную комиссию возглавил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«В этом году мы празднуем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – и эта тема особенно отражена в работах участников нашего фотоконкурса», – подчеркнул начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Лучшие работы можно будет увидеть в течении 2021 года на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил по всей России.

«Я служу в ВКС!» – ежегодный фотоконкурс ЦОК ВКС. Целью конкурса является пропаганда военной службы, формирование положительного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации и Воздушно-космических сил. Для участников нет ограничений по возрасту и месту жительства. В нем участвуют и профессиональные фотографы, и любители.

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