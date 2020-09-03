03.09.2020 (23:30)

Военнослужащие дальней авиации приняли участие в акции «Диктант Победы»

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчиненных воинских частях дислоцированных в республики Коми, Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Тверской областях прошла акция «Диктант Победы», которая посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Основой целью мероприятия являлось популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Для проведения акции были организованы специальные площадки, на которой участникам предстояло ответить на 25 вопросов: 20 из которых общефедеральные, а 5 посвящены местной тематике. Вопросы были посвящены ключевым датам и событиям Великой Отечественной войны, военной географии, историческим личностям, литературным и художественным произведениям военной тематики, плакатам военной эпохи и другим темам. Диктант проходил в виде тестирования. На каждый вопрос было предложено 4 варианта ответов.

Мероприятия проходило под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина. Всего в акции приняло участие около 1000 военнослужащих.

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