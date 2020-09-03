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03.09.2020 (19:53)

В Улан-Удэ состоялся торжественный митинг, посвященный юбилею окончания Второй мировой войны

В  Улан-Удэ состоялось прохождение торжественным маршем подразделений Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа без привлечения  военной техники, приуроченное к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

В торжественных мероприятиях, которые состоялись в танковом соединении ВВО, было задействовано более 600 военнослужащих. В память о погибших воинах, на Мемориале Победы представители командования объединения и правительства республики возложили венки и цветы, после чего почтили память минутой молчания.

Также возложение венков с отданием воинских почестей состоялось у других памятников города Улан-Удэ, поселке Онохой, Кяхте.

Помимо этого представители сводного военного ансамбля объединения ВВО «Селенга», организовали адресные концерты, выступив перед окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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