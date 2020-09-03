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03.09.2020 (16:15)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии совместно с юнармейцами написали Всероссийский исторический диктант Победы

В Абхазии военнослужащие, юнармейцы и гражданский персонал российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) написали Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Акция «Диктант Победы» в Абхазии состоялась впервые при поддержке и непосредственном организационном участи Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество в Абхазии).

Каждый участник акции получит диплом на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. По согласованию с Минпросвещения России высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы страны.

Участие в акции приняли практически все страны постсоветского пространства, а также непризнанные республики, включая ДНР и ЛНР, писали диктант также в Украине, Беларуси и Прибалтике.

Военнослужащие ЮВО в Абхазии регулярно принимают участие в подобных акциях. Оновными целями Диктанта Победы является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности, недопущение искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне.

Справочно:

Международная акция «Диктант Победы» в 2020 году была приурочена к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

К акции присоединилось более около 1 млн. человек. На территории РФ во время проведения диктанта около 11 тыс. площадок было организовано в административном центре каждого из 85 регионов России, в городах с населением от 500 тыс. человек, а также в городах воинской славы и городах-героях, а также на 120 площадках в 75 странах.

Задания «Диктанта Победы» были сформированы профессиональным сообществом, исходя из принципов компетентности и исторической достоверности.

Традиционно Диктант проводится на русском языке, но в этом году было разработаны версии на английском и китайском языках.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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