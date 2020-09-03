03.09.2020 (19:15)

Команда Российской Федерации одержала победу в Международном конкурсе специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота» АрМИ-2020

Команды специалистов беспилотной авиации из России и Беларуси приняли участие в третьем этапе (заключительном) конкурса «Соколиная охота» — эстафете расчетов БпЛА, в ходе которой операторы БпЛА поочередно вели поиск замаскированных объектов в разных районах полигона.

После завершения полетов судейская коллегия подвела итоги конкурса, определив победителя соревнований. Лучшей командой по результатам всех этапов признана сборная Российской Федерации (включающая лучшие расчеты Вооруженных Сил РФ и Росгвардии), второе место заняла команда Республики Беларусь.

На основании рейтинга отдельных этапов лучшим расчетом БпЛА назван расчет капитана Максима Жуковича (ВС РБ), лучшим оператором управления — прапорщик Евгений Чернов (Росгвардия), лучшим техником комплекса с БпЛА - прапорщик Максим Завадич (ВС РБ), а лучшим стрелком – сержант Александр Малов (Восточный военный округ).

Международный конкурс «Соколиная охота» проходил в рамках Армейских международных игр-2020 с 23 августа. Операторы комплексов с беспилотными летательными аппаратами из России и Беларуси соревновались в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземных подразделений.

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