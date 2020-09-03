03.09.2020 (16:03)
В Азербайджане высоко ценят российское военное образование
Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев высоко оценил качество российского военного образования.
По словам Керима Велиева, у Азербайджана в последнее время очень хорошо складываются отношения с РФ, особенно с Вооружёнными Силами по многим направлениям. Он отметил военно-техническое сотрудничество, которое идёт по восходящей линии, и программы по военному образованию.
«Наши офицеры и курсанты успешно получают образование, получают знания», — сказал замминистра обороны Азербайджана на встрече с первым заместителем главы военного ведомства России Русланов Цаликовым.
По словам Велиева, опыт, наработки и знания Вооруженных Сил России, которые преподаются в вузах, для Азербайджана имеют большое значение.
«Мы этот опыт приобретаем и видим, что он дает положительные результаты», — подчеркнул замглавы Минобороны Азербайджана.
Керим Велиев отметил, что такое результативное сотрудничество стало возможным из-за хороших отношений лидеров двух государств Владимира Путина и Ильхама Алиева.