03.09.2020 (16:03)

В Азербайджане высоко ценят российское военное образование

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев высоко оценил качество российского военного образования.

По словам Керима Велиева, у Азербайджана в последнее время очень хорошо складываются отношения с РФ, особенно с Вооружёнными Силами по многим направлениям. Он отметил военно-техническое сотрудничество, которое идёт по восходящей линии, и программы по военному образованию.

«Наши офицеры и курсанты успешно получают образование, получают знания», — сказал замминистра обороны Азербайджана на встрече с первым заместителем главы военного ведомства России Русланов Цаликовым.

По словам Велиева, опыт, наработки и знания Вооруженных Сил России, которые преподаются в вузах, для Азербайджана имеют большое значение.

«Мы этот опыт приобретаем и видим, что он дает положительные результаты», — подчеркнул замглавы Минобороны Азербайджана.

Керим Велиев отметил, что такое результативное сотрудничество стало возможным из-за хороших отношений лидеров двух государств Владимира Путина и Ильхама Алиева.



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