03.09.2020 (19:00)

В Московской области прошла торжественная церемония закрытия конкурса «Аварийный район»

В Сергиевом Посаде Московской области на полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука состоялась торжественная церемония закрытия международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район», который проходит в рамках Армейских международных игр-2020.

Торжественную церемонию закрытия конкурса посетил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вице-адмирал Виктор Лиина.

Он отметил, что проведение Армейских международных игр «АрМИ-2020» с участием зарубежных команд - это выстраивание доверительных отношений в сфере безопасности, взаимного военного сотрудничества и межведомственного взаимодействия в современных условиях.

В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

«На протяжении недели вы стали свидетелями события, сочетающего в себе накал страстей, азарт соперничества, верх командного духа, мастерство участников и профессионализм тренерского штаба при проведении международного конкурса «Аварийный район», - подчеркнул Виктор Лиина.

В ходе проведения трех этапов конкурса участники демонстрировали свои навыки в преодолении зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождении огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортировании оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом. Проведенный конкурс требует от команд не только выносливости, ловкости, сноровки, силы воли, но и умения ориентироваться в условиях ограниченной видимости.

«Хотелось бы выразить слова благодарности военным ведомствам стран, которые сочли важным, нужным и необходимым принять участие в таких состязаниях, а также организаторам и руководителю конкурса, за высокий профессионализм и замечательные, незабываемые эмоции, которые все вы получили!», - добавил заместитель начальника ГШ ВС РФ.

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