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03.09.2020 (13:11)

В библиотеке Генерального штаба ВС РФ проходит книжная выставка, посвященная Дню окончания Второй мировой войны

В настоящее время в Военной научной библиотеке Генерального штаба представлена книжная выставка «С войной покончили мы счеты», посвященная Дню окончания Второй мировой войны.

Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. В ней приняли участие 62 государства из 73 существующих и свыше 80% населения Земли.

Советский Союз вынес на себе основную тяжесть войны, понеся наибольшие жертвы, и сыграл решающую роль в разгроме германского фашизма и японского милитаризма.

В этом читатели смогут убедиться, ознакомившись с представленной на выставке литературой. Это мемуары советских военачальников Маршалов Советского Союза Василевского А.М., Малиновского Р.Я., Мерецкова К.А., монографии, военные очерки, справочники, альбомы схем, интересные статьи в периодических изданиях, редкие фотодокументы и многое другое.

Выставка завершится 9 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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