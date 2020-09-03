03.09.2020 (15:55)

Военнослужащие ЦВО проведут первые стрельбы новейших «Бук-М3» в октябре

Военнослужащие зенитного ракетной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, завершили переобучение на новейшие комплексы противовоздушной обороны «Бук-М3», первые стрельбы пройдут на учении в Астраханской области в октябре. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Личный состав завершил переобучение на новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге и в Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского в Смоленске. Переподготовка личного состава, проходила в рамках поступления на вооружение данных комплексов. Завершающим этапом переподготовки специалистов ПВО Сухопутных войск станут стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области, которые завершатся в конце октября», - сказал Лапин.

По словам командующего, тактико-технические характеристики новых «Бук-М3» позволят в пять раз увеличить боевые возможности соединения в Алтайском крае без расширения его численного состава.

Ранее сообщалось, что в конце прошло года в ЦВО поступила первая партия ракетных комплексов «Бук-М3». С 1 июня этого года военнослужащие приступили к переподготовке на новую технику.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

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