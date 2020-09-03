Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.09.2020 (15:38)

Подразделения связи Балтийского флота отработали организацию связи с кораблями и авиацией

В соответствии с планом полевого выхода на полигонах боевой подготовки в Калининградской области прошло тактико-специальное учение с подразделениями связи Балтийского флота.

В ходе ТСУ связисты отработали нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.

Основной задачей учения являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В полевом выходе подразделений связи Балтийского флота принимают участие более 300 военных связистов, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники. В рамках практической части полевого выхода военные связисты отрабатывают задачи по организации связи с использованием различных спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Также в рамках полевого выхода были проведены состязания на лучший экипаж аппаратной, станции связи. Проверялась физическая готовность воинов-связистов во время совершения марш-бросков.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в акции «Диктант Победы»
В армейском корпусе Балтийского флота завершился месячник сплочения воинских коллективов
В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил калининградских нахимовцев с Днём знаний

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false