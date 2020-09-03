03.09.2020 (15:22)

В течение дня вертолет Ми-8АМТШ армейской авиации ЮВО выполнил 24 пролива воды на очаги пожара в Ростовской области

В течение дня экипаж вертолета Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО) совершил 24 пролива воды при тушении пожара на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области.

Всего за два дня работы силами экипажа транспортного вертолета, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5А, на очаги возгорания сброшено около 180 т воды. Оказание помощи подразделениям МЧС в борьбе с огнем силами армейской авиации ЮВО продолжается.

Командование ЮВО готово нарастить группировку по борьбе со стихией выделив по запросу местных органов власти дополнительные силы авиации и инженерных подразделений.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

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