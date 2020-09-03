03.09.2020 (16:50)
Военно-исторический диктант, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, написали военнослужащие ВВО
В войсках Восточного военного округа, состоялся военно-исторический диктант, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Мероприятие было проведено 3 сентября в клубах воинских частей и штабах общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, Тихоокеанского флота.
Главной площадкой стал штаб Восточного военного округа.
Вопросы диктанта, касались различных периодов войны и военно-исторических дат в ходе её ведения, а также роли и значимости участвовавших в ней солдат и офицеров. Наиболее подробно был затронут заключительный этап, прошедший на территории Дальнего Востока.
Кроме военнослужащих, диктант написали юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических организаций, а также члены семей военнослужащих.
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