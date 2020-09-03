03.09.2020 (15:05)

Около 150 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны

Около 150 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и более 50 тыс. членов юнармейского движения приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Знать, чтобы помнить» военнослужащие всех категорий написали исторический диктант, главной целью которого является популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Всего было развёрнуто более 50 интерактивных площадок на территории 15 субъектов Российской Федерации в соединениях и воинских частях ЮВО, в Домах офицеров, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Исторический диктант включал в себя 25 тестовых заданий, которые касались памятных этапов событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ответы необходимо было давать самостоятельно, основываясь на ранее полученные знания. Пользоваться внешними источниками информации запрещалось.

«В Южном военном округе стало доброй традицией проводить военно-исторические диктанты в Дни воинской славы и памятные даты России. Командование военного округа намерено и дальше поддерживать и развивать эту эффективную форму исторического просвещения, направленную на формирование прочных знаний у военнослужащих», – резюмировал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В диктанте участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей ЮВО, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе.

2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

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