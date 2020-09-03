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03.09.2020 (15:05)

Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в акции «Диктант Победы»

Около 3000 военнослужащих Балтийского флота прияли участие в написании диктанта в рамках масштабной акции «Диктант Победы», посвященной 75-летней годовщине Победы.

Военнослужащие Балтийского флота из соединений и воинских частей, дислоцированных в Калининградской области и Санкт-Петербурге, писали диктант на базе своих воинских частей.

В общей сложности, в мероприятии приняли участие около 3000 военнослужащих, гражданского персонала из более чем 20 воинских частей и соединений Балтийского флота, а также офицеры управлений и служб штаба Балтийского флота.

В нынешнем году «Диктант Победы» прошел на 7500 площадках в 85 регионах Российской Федерации, кроме того, к акции присоединилось 75 иностранных государств.

Задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Диктант Победы включал 25 вопросов: 20 из них — на общее знание истории Великой Отечественной войны, а еще 5 вопросов относились к региональной военной тематике.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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