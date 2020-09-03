03.09.2020 (18:43)

Сегодня в Узбекистане чествовали победителей и призеров международного конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Сегодня в Ферганской долине на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Напряженные испытания состязательной части конкурса международного уровня среди военнослужащих военных автоинспекций на территории Узбекистана проводилось впервые.

Официальное мероприятие закрытия конкурса «Дорожный патруль-2020» открыл заместитель министра обороны Республики Узбекистан полковник Алишер Нарбаев.

Руководитель российской делегации – заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох на торжественной церемонии закрытия военной олимпиады поздравил команду Республики Узбекистан с уверенной победой и заявил собравшимся гостям официального мероприятия: «Участники команды, имея трехлетний опыт борьбы за призовые места, продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженности действий».

Глава российской делегации также поздравил, и с особой теплотой отметил упорство и волю к победе, проявленные в ходе испытаний командой Республики Беларусь, обозначив, что команда принимала участие в международном конкурсе впервые.

«Участники команды Российской Федерации показали хорошие результаты при использовании техники, вооружения и экипировки армии Узбекистана, что было очень полезно в плане обмена опытом», - выразил свое мнение заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России, рассказывая о результатах российской сборной на состязаниях.

В заключение своего выступления генерал-майор Виталий Кох выразил благодарность организаторам состязаний «Дорожный патруль» в Узбекистане и отметил высокую дисциплину личного состава команд и профессиональный уровень судейской бригады.

«Спасибо Вам за теплый прием, гостеприимство, дружелюбие и незабываемые впечатления о Солнечном Узбекистане, за тот праздник, который Вы подарили нам в дни соревнований», - сообщил глава российской военной делегации, завершая свое выступление.

Официальное мероприятие закрытия конкурса проводилось в дружественной атмосфере, в нем приняли участие команды из России, Белоруссии и Узбекистана.

По итогам командного зачета международного конкурса «Дорожный патруль» медаль за второе место и сертификат к ней был вручен капитану команды сборной Российской Федерации майору Владимиру Луца.

В ходе награждения победителей по итогам испытания «Разгон и экстренное торможение» в личном первенстве победу одержал член сборной Российской Федерации лейтенант Казбек Авсанов.

Кроме того, чемпионским дипломом был награжден технический работник команды Российской Федерации старший прапорщик Александр Щеглов победивший в номинации «Регулирование дорожного движения».

По окончании официальных мероприятий представители полиции Республики Узбекистан, участники спортивных клубов и школ, а также элитные подразделения минобороны республики провели показательные выступления для конкурсантов и прибывших на торжественное закрытие конкурса гостей.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 проводишегося в период с 26 августа по 2 сентября 2020 года состязались представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.

Первой на старт всех испытаний конкурса выходили команда Российской Федерации, после неё площадку для экстремального вождения поочередно шли команды Белоруссии и Узбекистана. Заезды проводились на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходили на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан,

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходили на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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