03.09.2020 (15:20)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов дал старт международной акции «Диктант Победы» для военнослужащих

Минобороны России присоединилось к международной акции «Диктант Победы» — старт для почти 70 тыс. военнослужащих и членов их семей в четверг дал из Севастополя заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов.

Для проведения диктанта в воинских частях, органах военного управления, организациях и учреждениях Минобороны России, в том числе на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Таджикистане, были подготовлены более 500 площадок. В общероссийском мероприятии принимают участие более 69 тыс. военнослужащих, гражданских служащих, воспитанников довузовских образовательных организаций, курсантов военных вузов, юнармейцев и членов семей военнослужащих.

«Диктант Победы» проходит в знаменательную дату, которая в соответствии с федеральным законом отнесена к дням воинской славы России. 75-лет назад окончилась Вторая мировая война. Эта война, поглотившая колоссальные людские и материальные ресурсы, имела беспрецедентно глобальный характер... При этом необходимо особо подчеркнуть, что важнейшей составной частью Второй мировой войны была Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз против фашистской Германии и ее сателлитов, защищая свое право на существование и свободное развитие. Неоспорим и не подлежит никакому пересмотру тот факт, что именно советский народ, Красная Армия сломали хребет фашистскому зверю, принеся странам Европы долгожданное освобождение от коричневой чумы», — сказал генерал-полковник Андрей Картаполов, отметив, что важнейшая задача акции состоит в знании истории для исключения ее фальсификации.

Заместитель Министра обороны по видеосвязи дал старт диктанту. В Севастополе в акции принимают участие сам замглавы военного ведомства, командующий Черноморским флотом веце-адмирал Игорь Осипов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания города Владимир Немцев, офицеры, моряки-черноморцы и курсанты Черноморского военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

Диктант продлился 45 минут. Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены по четыре варианта ответа, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Главной площадкой проведения Всероссийского исторического диктанта в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной РФ.

Акция впервые была проведена в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тыс. человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году Диктант Победы проводится в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тыс. площадках.

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