03.09.2020 (15:23)

В России появится новое суворовское военное училищев г.Иркутске

Сегодня, по поручению министра обороны РФ замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов прибыл в Иркутск для проработки вариантов размещения нового Иркутского суворовского военного училища.

Предварительно, училище планируется разместить в историческом месте в черте города с реконструкцией и реставрацией существующих зданий иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, ранее бывшей кадетской гимназии.

Тимур Иванов совместно с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрели историческое здание авиационного училища.

«Мы приняли решение планомерно приступить к обследованию имеющихся фондов. Уже в понедельник из Москвы прибывает группа специалистов Минобороны России для технического анализа, по результатам которого станет возможным определить этапность и сроки реализации данного проекта», - отметил Тимур Иванов.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы региона отметил, что жители области и города Иркутска давно ждали этого события. Он также выразил уверенность в том, что совместная задача по созданию суворовского училища будет непременно выполнена, и новое учебное заведение откроет свои двери для будущих защитников Отечества.

«Параллельно с этим, проектные организации Минобороны уже подготовили эскизы и проектные решения на сегодняшний день демонстрирующие возможность размещения и обеспечения всей необходимой материально-технической базы для организации полноценного обучения и развития будущих воспитанников» - добавил замминистра обороны Тимур Иванов в ходе осмотра планируемой площадки будущей застройки.

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