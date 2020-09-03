03.09.2020 (17:51)

Впервые армейским рукопашным боем завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки»

Впервые за всю историю проведения конкурса международных игр заключительный этап соревнований «Отличники войсковой разведки» завершился армейским рукопашным боем по правилам олимпийской системы.

В ходе заключительного этапа участники международных соревнований преодолевали водную преграду в составе групп, а механики-водители на боевых машинах пехоты (БМП-2) и проходили препятствия как на воде, так и на суше. Этап Международных соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74) и снайперская винтовка Драгунова (СВД). Каждый участник совершил по пять выстрелов по мишеням, расстояние до которых составляло 100 м.

Непосредственно перед началом заключительного этапа конкурса была проведена жеребьевка, которая определила последовательность проведения первых поединков между разведчиками разных команд по каждой из установленных категорий (до 70 кг и до 80 кг).

Лучший результат на завершающем этапе армейских игр показали разведчики из России.

05 сентября на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища будут подведены итоги Международного конкурса «Отличники войсковой разведки», а также пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.

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