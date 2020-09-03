03.09.2020 (14:39)

В Ленобласти военные инженеры общевойсковой армии ЗВО отработали устранение последствий условных стихийных бедствий

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тактико-специального учения на полигоне отработали вопросы устранения последствий условных природных стихийных бедствий.

По замыслу учения, в районе дислокации войск произошел обвал горных пород, парализовавший движение на автомагистрали. В целях скорейшего устранения завала военнослужащие соединения были подняты по тревоге, совершили марш на штатной технике к месту возникновения нештатной ситуации.

Прибыв в назначенный район, инженеры применили направленные управляемые взрывы тротиловых шашек, которыми также были ликвидированы вероятные участки обвалов горной породы.

Кроме того, специалисты полка, используя возможности тяжелой инженерной техники, произвели очистку условного участка дороги от остатков скальной породы, восстановив движение автотранспорта в установленные сроки.

В проведении учения было задействовано более ста военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники инженерно-саперного соединения армии.

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