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03.09.2020 (14:35)

Военнослужащие ЦВО возложили цветы к Вечному огню в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В церемонии принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Андрей Соболев. Также цветы возложили представители региональной и муниципальной власти, различных религиозных общественных организаций, дипломатического корпуса и Росгвардии.

Завершилась торжественно-траурная церемония минутой молчания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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