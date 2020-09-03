03.09.2020 (14:35)
Военнослужащие ЦВО возложили цветы к Вечному огню в Екатеринбурге
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
В церемонии принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Андрей Соболев. Также цветы возложили представители региональной и муниципальной власти, различных религиозных общественных организаций, дипломатического корпуса и Росгвардии.
Завершилась торжественно-траурная церемония минутой молчания.
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