03.09.2020 (13:54)

Более 35 тыс. военнослужащих ЦВО посетили выставки фотоконкурса «Самая красивая страна»

Более 35 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) посетили фотовыставки медиапроекта «Самая красивая страна», посвящённого сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«Более 35 тыс. военнослужащих ЦВО посетили выставки фотоконкурса «Самая красивая страна», развернутые на 134 площадках в регионах дислокации военного округа. Также фотовыставки прошли на российских военных объектах в Таджикистане и Киргизии», - сказал полковник Андрей Соболев.

Площадками для проведения фотовыставки стали клубы, музеи и культурно-досуговые центры соединений, воинских частей и учреждений в регионах дислокации войск.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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