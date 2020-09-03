03.09.2020 (13:32)

Суворовцы из Екатеринбурга приняли участие в Диктанте Победы

Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».

В ходе диктанта суворовцы ответили на вопросы задания, установив хронологию основных событий Великой Отечественной войны и определив правильное названия вооружения и военной техники отечественного и иностранного производства.

2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен Годом памяти и славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

Всероссийская акция «Диктант Победы» проходит 3 сентября в 85 регионах Российской Федерации, в ней также примут участие представители иностранных государств.

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