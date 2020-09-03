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03.09.2020 (13:18)

Экипажи МиГ-31 ЦВО отразили массированный авиационный удар на учении в Астраханской области

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный ракетно-авиационный удар с применением авиационных средств поражения в рамках летно-тактического учения, завершившегося в Астраханской области.

В ходе учения истребители-перехватчики выполнили перелет в район боевого применения, преодолев около 2000 километров менее чем за два часа. В сложной помеховой обстановке с помощью радиолокационных станций «Заслон-М» экипажи обнаружили группу высокоманевренных воздушных целей, имитирующих самолеты, ракеты противника и выполнили боевые пуски управляемых авиационных ракет Р-33 и Р-60.

В рамках учебно-боевых задач экипажи пермского авиационного полка уничтожили более 30 ракет-мишеней «Дань» и отработали около десятка тактических эпизодов с различными исходными данными.

В летно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения было задействовано 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31, около 20 единиц наземной техники, более 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управлениями полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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