03.09.2020 (13:16)

Личному составу объединенной российской военной базы в Киргизии представлен новый командир соединения

В Киргизии представлен новый командир объединенной российской военной базы Кант. Полковника Алексея Ларина представил руководящему составу командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Полковник Алексей Ларин окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Служил на Урале и Дальнем Востоке. Последовательно прошел все должности от летчика отдельного штурмового авиационного полка до заместителя командира военной базы по летной подготовке.

Награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Республики Киргизия. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.

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