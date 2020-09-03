Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.09.2020 (13:16)

Личному составу объединенной российской военной базы в Киргизии представлен новый командир соединения

В Киргизии представлен новый командир объединенной российской военной базы Кант. Полковника Алексея Ларина представил руководящему составу командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Полковник Алексей Ларин окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Служил на Урале и Дальнем Востоке. Последовательно прошел все должности от летчика отдельного штурмового авиационного полка до заместителя командира военной базы по летной подготовке.

Награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Республики Киргизия. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы в Сибири уничтожили бронированную технику условного противника на максимальной дальности
Российские юнармейцы в Таджикистане примут участие в написании «Диктанта Победы»
Новый командующий 41-й армией ЦВО приступил к исполнению обязанностей
Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО на учении уничтожили передающую станцию условного противника под Новосибирском

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false