03.09.2020 (13:11)

В Поволжье более 3,5 тыс. военных ЦВО изъявили желание принять участие в Диктанте Победы

В регионах Поволжья более 3,5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа изъявили желание принять участие во Всероссийском историческом диктанте, посвящённом Великой Отечественной войне.

В связи с большим количеством желающих в воинских частях и соединениях развернуты дополнительные площадки. Часть военнослужащих планируют принять участие в акции вместе с семьями и друзьями.

Диктант пройдет в форме тестирования. Участникам будет предложено 25 вопросов. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов.

При написании диктанта будут соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры. Все будут писать диктант в медицинских масках и на безопасной дистанции.

Диктант Победы – это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

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