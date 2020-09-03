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03.09.2020 (15:00)

Победители конкурса «Воин мира» Арми-2020 из России написали Диктант Победы в Армении

Сборная команда из России, победившая в международном конкурсе «Воин мира», проходившего с 23 августа по 3 сентября в Армении, приняла участие в написании военно-исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны.

Основной целью акции «Знать, чтобы помнить» является популяризация знаний о военной истории России как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Диктант включал в себя 25 заданий с 4 вариантами ответов, разделенных на тематические блоки. На один вопрос отводилось не более трех минут. Общее время выполнения заданий, которые демонстрировались на экране в виде слайдов с текстом и иллюстрациями, составило 45 минут. Ответы необходимо было давать самостоятельно, пользоваться внешними источниками информации запрещено.

Написание диктанта участниками конкурса проводилось на территории российской авиационной военной базы Эребуни в г. Ереван и было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Воин мира , Южный военный округ
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