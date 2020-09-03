03.09.2020 (14:45)

Около 5 тыс. военнослужащих ЮВО в Армении написали исторический диктант на тему на тему событий Великой Отечественной войны

В рамках Всероссийского исторического диктанта около 5 тыс. военнослужащих и членов юнармейского движения российской военной базы в Армении приняли участие в написании военно-исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны.

Основной целью акции «Знать, чтобы помнить» является популяризация знаний о военной истории России как основы воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Диктант включал в себя 25 заданий с 4 вариантами ответов, разделенных на тематические блоки. На один вопрос отводилось не более трех минут. Общее время выполнения заданий, которые демонстрировались на экране в виде слайдов с текстом и иллюстрациями, составило 45 минут. Ответы необходимо было давать самостоятельно, пользоваться внешними источниками информации запрещено.

Диктант Победы – одна из уникальных акций, призванных почтить память героев, отстоявших свою Родину, а также напомнить молодым поколениям о той войне. Крайне важно, что интерес к диктанту также проявляют наши соотечественники, проживающие в Армении», – рассказал заместитель командира военной базы полковник Сергей Губарев.

Написание диктанта на всех площадках было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

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