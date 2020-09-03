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03.09.2020 (14:10)

Мотострелки ЮВО написали Всероссийский военно-исторический диктант в Волгоградской области

Личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, принял участие в написании Всероссийского военно-исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – Диктанта Победы.

Мероприятие прошло на базе Дома офицеров Волгоградского гарнизонного ЮВО.

Вопросы, вынесенные на диктант, касались различных периодов войны, но наиболее подробно был затронут её завершающий этап.

Также в написании диктанта кроме военнослужащих приняли участие юнармейские активисты, а также члены семей военнослужащих.

Диктант в мотострелковом соединении ЮВО проводится ежегодно и уже приобрел статус масштабной просветительской акции. Задания строятся на основе образовательных программ по истории основного общего и среднего общего образования.

Мероприятие было проведено с соблюдением санитарно-эпидемических мер. Все участники соблюдали безопасную дистанцию, были в медицинских масках и перчатках.

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Метки:
Южный военный округ
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