03.09.2020 (13:44)

Горные разведчики ЮВО на привале во время марш-броска приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны

Военнослужащие разведывательного подразделения горной бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Знать, чтобы помнить» военнослужащие во время совершения марш-броска на одну из горных вершин Кавказского хребта ответили на тестовые задания диктанта в письменном виде. Все написанные работы заместитель командира подразделения по военно-политической работе капитан Сергей Харитонов доставил в пункт постоянной дислокации и после проверки на ошибки объявит наиболее подготовленных военнослужащих.

Исторический диктант включает в себя 25 тестовых заданий, касающихся памятных этапов событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В диктанте приняли участие офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей ЮВО, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.

Написание диктанта на всех площадках было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице