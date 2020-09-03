03.09.2020 (13:44)
Горные разведчики ЮВО на привале во время марш-броска приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны
Военнослужащие разведывательного подразделения горной бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны.
В рамках акции «Знать, чтобы помнить» военнослужащие во время совершения марш-броска на одну из горных вершин Кавказского хребта ответили на тестовые задания диктанта в письменном виде. Все написанные работы заместитель командира подразделения по военно-политической работе капитан Сергей Харитонов доставил в пункт постоянной дислокации и после проверки на ошибки объявит наиболее подготовленных военнослужащих.
Исторический диктант включает в себя 25 тестовых заданий, касающихся памятных этапов событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В диктанте приняли участие офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей ЮВО, курсанты учебного центра военной полиции в Северной Осетии, курсанты Волжского учебного центра инженерных войск в Волгоградской области, суворовцы Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и Президентского кадетского училища в Севастополе.
Написание диктанта на всех площадках было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен годом памяти и Славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.