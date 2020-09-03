03.09.2020 (13:05)

Впервые финал международного конкурса «Суворовский натиск» пройдет на сложной переувлажненной трассе в зоне действия природной ЧС

Команды, вышедшие в финал международного конкурса «Суворовский натиск», провели тренировочные заезды перед эстафетой на трассе полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. К финальному этапу конкурса 4,5 километровый маршрут под воздействием обильных осадков и множеством проездов 14-тонной боевой техники превратился в единое труднопроходимое препятствие. В настоящий момент на данной территории Амурской области в результате последствия дождей введен режим чрезвычайной ситуации. В столь сложных климатических условиях международный конкурс проводится впервые. Сложившиеся условия позволят в полной мере оценить мастерство механиков-водителей и других военнослужащих экипажа.

Созданная для Армейских международных игр трасса является сложной не только по покрытию, но и хорошо подготовленным препятствиям. В отличие от других, дальневосточная трасса имеет естественное покрытие и множество поворотов. Проходимость трассы постоянно меняется в зависимости от погодных условий. На 4,5 км маршруте имеется 16 поворотов и 10 препятствий.

В результате тренировочных заездов экипажей команд республик Беларусь, Иран и Российской Федерации, участники заявили о готовности к финальной эстафете. Борьба за главный кубок «Суворовского натиска» развернется в 4 сентября. Три экипажа от каждой команды поочереди на одной машине будут выполнять скоростные заезды со стрельбой по различным целям. К стрельбе с места добавится фланговая стрельба в движении из пушки, которую выполнить значительно сложнее.

Международный конкурс экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. В результате проведенного первого этапа конкурса в финал вышли команды Ирана, России и Белоруссии.

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