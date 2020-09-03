03.09.2020 (16:43)

Участники «Военно-медицинской эстафеты» возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в узбекском городе Джизак

Участники конкурса АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета» возложили цветы к монументу «Скорбящая мать», расположенному в узбекском городе Джизак. Памятной акцией в день закрытия соревнований российские военнослужащие почтили память сотен тысяч узбекских солдат, погибших в годы войны. Также в акции приняли участие военнослужащие из Палестины, прибывшие в Узбекистан вместе с российской командой.

Церемония закрытия международных соревнований состоится сегодня на плацу горного полигона Фориш в Джизакской области республики. В общекомандном зачете медицинские специалисты ВС РФ заняли уверенное второе место, уступив высшую ступень пьедестала почета сборной Узбекистана.

СПРАВОЧНО:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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