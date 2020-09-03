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03.09.2020 (13:15)

Военнослужащие ЮВО показали лучшие результаты в семи международных конкурсах АрМИ-2020

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в составе команд сборной России показали лучшие результаты в 7 из 30 конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Около 200 военнослужащих ЮВО успешно выступили и продолжают выступать в международных конкурсах «Танковый биатлон», «Глубина», и «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020. В конкурсах «Чистое небо», «Конный марафон», «Кубок моря», «Морской десант», «Безопасный маршрут» и «Авиадартс» военнослужащие ЮВО показали наилучшие результаты и одержали победу. В конкурсе «Дорожный патруль» участники из ЮВО завоевали «серебро», уступив организаторам. В составе российских команд принимали участие военнослужащие из соединений, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Чеченской республике, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Севастополе.

VI Армейские международные игры проводятся в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года. 30 международных конкурсов организованы на территории 5 государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, России и Узбекистана.

Проведение всех этапов международных конкурсов организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ
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