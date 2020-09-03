03.09.2020 (16:39)

В Подмосковье завершен финальный этап конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный район»

На полигоне Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области, завершен финальный этап «Победный рывок» международного конкурса «Аварийный район».

В ходе проведения данного этапа участники преодолевали ров с водой по канату с переправой комплекта спасательного оборудования, прохождение элементов огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, прохождение полосы препятствий протяженностью 150 метров (ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенная лестница, стена, паутина, скалодром), эвакуацию «пострадавшего», выполнение нормативов по тушению очага пожара, перемещению «аварийного» контейнера.

В конкурсе принимали участие команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

По итогам финального этапа «Победный рывок» определено лучшее аварийно-спасательное формирование мира.

На первом месте – команда Российской Федерации, на втором – команда Республики Беларусь и тройку лидеров замкнула команда Социалистической Республики Вьетнам.

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