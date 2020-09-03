03.09.2020 (12:57)

Участники международного конкурса «Суворовский натиск» ответили на вопросы Диктанта Победы

В день окончания Второй мировой войны военнослужащие иностранных команд, прибывших для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск», приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Они написали диктант на нескольких площадках Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Всего в мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих ДВОКУ, военнослужащих других государств и юнармейцев Благовещенска.

Участникам диктанта предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут. Основная часть вопросов касалась событий Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии.

При организации мероприятия и его проведении было уделено особое внимание соблюдению санитарных требований сохранения здоровья военнослужащих. Все помещения перед проведением акции были продезинфицированы, а участники были обеспечены медицинскими масками и соблюдали социальную дистанцию.

Результаты диктанта будут проверены ближайшее время. Участники военно-исторической акции, не допустившие ошибок, будут поощрены руководством училища.

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