03.09.2020 (12:57)
Участники международного конкурса «Суворовский натиск» ответили на вопросы Диктанта Победы
В день окончания Второй мировой войны военнослужащие иностранных команд, прибывших для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск», приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Они написали диктант на нескольких площадках Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Всего в мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих ДВОКУ, военнослужащих других государств и юнармейцев Благовещенска.
Участникам диктанта предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут. Основная часть вопросов касалась событий Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии.
При организации мероприятия и его проведении было уделено особое внимание соблюдению санитарных требований сохранения здоровья военнослужащих. Все помещения перед проведением акции были продезинфицированы, а участники были обеспечены медицинскими масками и соблюдали социальную дистанцию.
Результаты диктанта будут проверены ближайшее время. Участники военно-исторической акции, не допустившие ошибок, будут поощрены руководством училища.