Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.09.2020 (16:28)

В Самаре почтили память защитников Отечества в рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны

На площади Славы в Самаре в день окончания Второй мировой войны возложили цветы и венки к памятнику «Скорбящей матери-Родине» в память о воинах, погибших и пострадавших при защите Отечества.

В мероприятии приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, представители правительства региона, руководители местных правоохранительных органов, ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, члены военно-патриотических клубов, жители и гости города. Они также возложили цветы и почтили память воинов, погибших на фронтах войны, минутой молчания.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы в Сибири уничтожили бронированную технику условного противника на максимальной дальности
Российские юнармейцы в Таджикистане примут участие в написании «Диктанта Победы»
Новый командующий 41-й армией ЦВО приступил к исполнению обязанностей
Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО на учении уничтожили передающую станцию условного противника под Новосибирском

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false