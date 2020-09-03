03.09.2020 (16:28)

В Самаре почтили память защитников Отечества в рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны

На площади Славы в Самаре в день окончания Второй мировой войны возложили цветы и венки к памятнику «Скорбящей матери-Родине» в память о воинах, погибших и пострадавших при защите Отечества.

В мероприятии приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, представители правительства региона, руководители местных правоохранительных органов, ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, члены военно-патриотических клубов, жители и гости города. Они также возложили цветы и почтили память воинов, погибших на фронтах войны, минутой молчания.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.

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