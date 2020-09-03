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03.09.2020 (12:53)

В Подмосковье наградили победителей и призеров конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»

Руководитель департамента ресурсного обеспечения МО РФ генерал-майор Валерий Мумиджанов вручил награды победителям и призерам конкурса военных поваров «Полевая кухня», проходивших в рамках Армейских международных игр–2020 на полигоне Алабино Западного военного округа.

В торжественном награждении команд-победителей конкурса приняли участие руководитель департамента ресурсного обеспечения МО РФ генерал-майор Валерий Мумиджанов, начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения полковник Сергей Нихельман, а также главный судья конкурса подполковник Максим Антонов. Участники были награждены кубками, медалями и ценными подарками.

«Жюри констатировало, что все участники кулинарных соревнований достойно показали свое профессионально мастерство. Я с великим удовольствием вручаю вам кубки за ваши победы, старания и умения», — сказал генерал-майор Валерий Мумиджанов в ходе церемонии награждения.

Конкурс включал в себя четыре этапа, в ходе которых команды соревновались в стрельбе из стрелкового оружия, приготовлении пищи по произвольной рецептуре, установленному рецепту, а также выпечке хлебобулочных изделий и хлеба.

По результатам конкурса решением жюри определены следующие призовые места: первое место заняла команда Российской Федерации, второе — команда Республики Беларусь, третье — команда Республики Узбекистан.

В номинации «Национальный вкус традиций» была награждена команда Абхазии, в номинации «Оригинальная подача блюд» победу одержала команда Вьетнама, в номинации «Креативный подход в сочетании вкуса» высший балл завоевала команда Армении.

Осталась еще одна завершающая часть нашего конкурса, это проведение мастер-класса для гостей и участников конкурсов, проводимых на центральной площадке полигона Алабино финального заезда «Танкового биатлона» который пройдет 5 сентября.

В этом году в конкурсе «Полевая кухня» принимали участие команды из России, Белоруссии, Армении, Абхазии, Узбекистана и Вьетнама.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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