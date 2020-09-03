03.09.2020 (11:45)

Памятники «Воинам-ремонтникам» и «Воинам-тыловикам» торжественно открыты в Хабаровске

В Хабаровске на улице Серышева в сквере возле штаба тыла Восточного военного округа торжественно открыты памятники «Воинам-ремонтникам» и «Воинам-тыловикам». В церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Александр Раскатов, офицеры, гражданский персонал штаба тыла, управления железнодорожных войск, управления технического обеспечения Восточного военного округа.

На памятнике «Воинам-ремонтникам» установлена полевая авторемонтная мастерская ГАЗ-ММ-В, созданная на базе легендарной «полуторки». Это весьма примечательный автомобиль выпускался в годы войны и предназначался для технического обслуживания и текущего ремонта танков и бронеавтомобилей на марше. За свою мобильность и техническое предназначение автомобиль на фронте часто называли «летучкой» или «техничкой».

На памятнике «Воинам-тыловикам» представлена композиция приготовления пищи на кухне полевой КП-2-48, предназначенной для приготовления пищи и организации горячего питания в полевых (походных) условиях.

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