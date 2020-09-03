03.09.2020 (14:30)

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы во Второй мировой войне

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы во Второй мировой войне, в ходе которых командование и военнослужащие объединения возложили венки и цветы к памятнику войнам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны.

Память погибших участники митинга почтили минутой молчания, а салютная группа произвела три холостых выстрела. Завершилось мероприятие исполнением Гимна России и прохождением торжественным маршем знаменной группы роты Почетного караула, исторической коробки и парадными расчетами от соединений и воинских частей объединения.

Кроме этого, по улицам Уссурийска проехала колонна декорированной автомобильной техники, которая совместно с артистами отправилась к ветеранам Великой Отечественной войны и в воинские части объединения, где была организована концертная программа.

В 21:00 по местному времени жители и гости города увидят в небе Уссурийска запуск салютных зарядов с помощью фейерверочных комплексов 2А85, а шесть 120-мм гаубиц Д-30 произведут 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд, обеспечив звуковой эффект мероприятия.

Приморская общевойсковая армия ВВО после победы над фашистской Германией в 1945 году была переброшена на дальневосточные рубежи Советского Союза для борьбы с милитаристской Японией. Объединение сыграло одну из ключевых ролей в Маньжурской наступательной операции, разгромив противника в крупнейшем сражении за город Муданьцзян.

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