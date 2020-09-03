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03.09.2020 (14:00)

Военнослужащие ВВО в Чите приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине окончания Второй мировой войны

Сегодня в Чита, состоялись торжественные мероприятия в честь 75-годовщины окончания Второй мировой войны, с участием военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае.

В парке Победы состоялся митинг, в котором приняли участие более 600 военнослужащих ВВО и около 300 сотрудников других силовых министерств и ведомств.

Жители города Чита в этот памятный день на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев могли ознакомиться с образцами военной техники, экипировкой российских военнослужащих, а также посмотреть праздничный концерт с участием Ансамбля песни и пляски ВВО.

Над парком Победы выполнили демонстрационный полет 8 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-24, истребители Су-30см, а также штурмовики Су-25.

По завершении памятных мероприятий состоится праздничный салют. Будет произведено 30 залпов из салютных установок 2А-85. Для шумового сопровождения фейерверка будут использоваться 152-мм гаубицы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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