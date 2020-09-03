03.09.2020 (11:20)

В Краснодарском крае наградили победителей конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр-2020

На полигоне Ейский в Краснодарском крае прошла церемония закрытия конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр–2020.

По итогам трех этапов конкурса победила команда Российской Федерации, второе место завоевала команда Лаоса, бронзовыми призерами стала команда Белоруссии. Далее — Камбоджа, Пакистан, Узбекистан и Вьетнам.

«Поздравляю всех с победой, потому что победителями являемся все мы — воины-зенитчики, защитники неба. Чем больше у нас участников международных армейских соревнований, тем крепче мир на планете!», — обратился к участникам соревнований начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.

Представители команд-участниц соревнований выпустили в небо белых голубей с пожеланием того, чтобы использование оружия на земле было возможным только в рамках Армейских международных игр.

Несмотря на напряженную конкурентную борьбу, проходившую на всех этапах конкурса, ни один участник соревнований не покинул полигон Ейский, не обменявшись подарками и не пожав руку каждому из своих бывших соперников — они, как никто другой, могут понять друг друга, пережив равные испытания и ощутив одинаковые эмоции.

Впереди у всех дорога домой, но ни у кого нет желания выдохнуть и расслабиться. Необходимо передавать полученный бесценный опыт, готовить новые команды для участия в очередных Армейских международных играх.

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