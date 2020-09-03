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03.09.2020 (12:30)

На Сахалине состоялось торжественное шествие войск ВВО на Дальнем Востоке, посвященное окончанию Второй мировой войны

Единственное на Дальнем Востоке торжественное шествие войск Восточного военного округа, посвящённое 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, состоялось в Южно-Сахалинске.

Парадные расчёты армейского корпуса Восточного военного округа под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа полковника Владимира Белявского торжественным маршем прошли по площади Победы.

В мероприятии приняли участие около 800 человек, в том числе военнослужащие Сахалинского гарнизона, участники военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники кадетской школы, представители других силовых ведомств.

Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, в их числе – участники боёв за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.

Справочно:

2 сентября 1945 года состоялось подписание акта
о капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора «Миссури». Советский представитель, кадровый сотрудник ГРУ генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, поставил свою подпись четвертым, вслед за американским, китайским и английским представителями. Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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