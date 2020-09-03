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03.09.2020 (13:30)

Российская команда выступит в финале Танкового биатлона 5 сентября на боевых машинах красного цвета

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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась жеребьёвка финальных заездов на международном конкурсе «Танковый биатлон». Представители восьми сборных, вышедших в финал дивизионов конкурса, разыграли цвета танков и дорожек, на которых им предстоит выступить в заездах.

Сборная России выступит в заключительном заезде на танке, окрашенном в красный цвет, экипажи Белоруссии — в синий, а танкисты Китая — в зелёный. Еще одна команда финалистов — Азербайджана — выступит на танке желтого цвета. Борьба за главный кубок танкового чемпионата для команд первого дивизиона состоится 5 сентября на полигоне Алабино в день закрытия Армейских международных игр-2020.

Днем ранее, 4 сентября, состоится финальный заезд танкистов второго дивизиона. За победу в нем будут состязаться танкисты Таджикистана на танке синего цвета, Вьетнама на жёлтой машине, а также Мьянмы и Лаоса на зелёном и красном танках соответственно.

Сегодня экипажи и технический персонал команд проведут техническое обслуживание танков, приведут вооружение к нормальному бою и перекрасят боевые машины согласно цветам состоявшейся жеребьевки.

В 2020 году в конкурсе «Танковый биатлон» принимают участие 16 сборных из Африки, Азии и Европы. Сборные Абхазии, Южной Осетии, Катара и Конго в этом году участвуют в конкурсе впервые.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Танковый биатлон
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