03.09.2020 (13:50)

В копилку российской сборной на АрМИ-2020 вчера прибавились еще три золотые медали

На ежедневном брифинге для журналистов, который состоялся сегодня, 3 сентября, в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов подвел итоги минувшего дня соревнований.

Российская сборная вчера одержала победу на трех завершившихся армейских конкурсах — «Открытая вода», «Кубок моря» и «Соколиная охота». Причем первое место на «Кубке моря» Россия и Азербайджан поделили, набрав одинаковое количество баллов. В соревнованиях «Открытая вода» второе место занял Китай, а в конкурсе «Соколиная охота» «серебро» завоевала команда Белоруссии.

«За право выйти в финал вчера боролись лучшие экипажи первого и второго дивизионов Танкового биатлона, поэтому заезды были очень зрелищными и интересными», — отметил главный судья Игр.

Генерал-полковник Александр Ленцов также сообщил журналистам, что в первом дивизионе вчера в финал вышли танкисты России, Белоруссии, Китая и Азербайджана. Причем у всех претендентов на главный кубок чемпионата разрывы в результатах незначительные. «Тем интересней будет финальная борьба, которая будет проходить 5 сентября, в день закрытия АрМИ-2020», — сказал главный судья Игр.

Во втором дивизионе вчера в финал вышли танковые биатлонисты Мьянмы, Вьетнама, Таджикистана и Лаоса. За победу в конкурсе они сразятся 4 сентября.

По текущим результатам состязаний российская сборная уверенно лидирует в конкурсах «Глубина», «Аварийный район» и «Отличники войсковой разведки». В конкурсах «Полярная звезда», «Уверенный прием» и «Снайперский рубеж» с переменным успехом идет напряженная борьба за первые места с командами Беларуси.

В ходе «АрМИ-2020» уже установлено 39 мировых рекордов. Только вчера в ходе состязаний на конкурсе «Дорожный патруль» было установлено сразу три рекорда.

Сегодня, 3 сентября, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров АрМИ-2020.

В ходе этого мероприятия будут награждены участники Игр в номинациях, названия которых сами говорят за себя — «Железный характер», «Сильные духом», «За волю к победе», «Лучший в профессии», «Энергия команды», «Лучший специалист» и других.

Следуя доброй традиции, главный судья Игр назвал команду, которая, по общему мнению судейской коллегии, стала героем минувшего дня соревнований.

«Героями дня, безусловно, стала команда Азербайджана, которая вчера, во-первых, поделила первое место с Россией на «Кубке моря», а во-вторых, в чрезвычайно напряженной борьбе завоевала право участвовать в финале конкурса «Танковый биатлон», — сказал, завершая брифинг, генерал-полковник Александр Ленцов.

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