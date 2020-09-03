03.09.2020 (13:00)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко проверил организацию учебного процесса в Новосибирском высшем военном командном училище

Заместитель главы военного ведомства – руководитель Аппарата Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил организацию учебного процесса в новом учебном году в Новосибирском высшем военном командном училище.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации осмотрел учебно-материальную базу учебного заведения, заслушал доклад начальника училища полковника Сергея Марковчина об организации подготовки офицерских кадров.

В ходе обхода учебных корпусов и специализированных классов для подготовки военных специалистов Юрий Садовенко посетил выставку, на которой отражены результаты ведения профессорско-преподавательским составом и курсантами рационализаторской и изобретательской работы, направленной на совершенствование эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники. Только за последние три года коллективом училища запатентовано 10 изобретений и более 50 рационализаторских предложений.

На кафедре технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов заместителю главы военного ведомства был продемонстрирован модульный класс, где курсанты осваивают весь современный парк технических средств разведки: комплекс разведки управления и связи, комплексы с беспилотными летательным аппаратами.

В 2020 году ряды курсантов пополнили более двухсот человек, которые были зачислены по результатам вступительных испытаний. В этом году конкурс для поступающих составил более 6 человек на место.

В учебном заведении создана уникальная учебно-материальная база, собран профессорско-преподавательский состав и опытные командиры, большая часть из которых имеет опыт боевых действий. Обучение курсантов ведут 9 докторов наук, 62 кандидата наук, 2 профессора и 44 доцента.

Новосибирское училище по праву гордится своими выпускниками.

По завершении своего визита генерал-полковник полковник Юрий Садовенко возложил живые цветы к мемориалу Героям Отечества, где установлены бюсты выпускников высшего военного заведения, среди которых два Героя Советского Союза и 26 Героев Российской Федерации (18 из них посмертно).

За время своего существования из стен прославленного училища состоялся 51 выпуск офицеров и более 15 выпусков младших специалистов разведки общей численностью более 27 тысяч человек.



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