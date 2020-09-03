03.09.2020 (11:01)

Уровень участников конкурса «Авиадартс-2020» повысился на 20% по сравнению с прошлым годом

Штаб международного конкурса «Авиадартс-2020» провел анализ выступления команд в сравнении с предыдущими соревнованиями.

По итогам всего конкурса достигнуто повышение уровня выучки летного состава на 20% в классе штурмовой авиации, на 12% – в классе армейской авиации на боевых вертолетах, на 11% – в классе армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах.

При этом российские экипажи на 15% повысили уровень техники пилотирования среди экипажей армейской авиации, на 35% повышен уровень выполнения визуальной воздушной разведки. Среди экипажей ВВС Республики Беларусь на 10% улучшились показатели в воздушной навигации, а при выполнении воздушной разведки показатели в баллах увеличились в 4 раза.

Отмечается, что практически вдвое увеличены показатели боевого применения по наземным целям у российской и белорусской команд.

Ранее при выполнении финального этапа конкурса «Авиадартс-2020» был зафиксирован рекорд соревнований по набранным баллам за боевое применение авиационных средств поражения. Пара экипажей армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 из Новосибирской области смогли набрать 253 балла – максимальное количество за все годы проведения конкурса «Авиадартс».

По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) лидирует российская команда.

Конкурс завершится 5 сентября.

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